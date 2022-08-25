أسعار النفط تواصل قفزاتها.. و"برنت" فوق الـ١٠١ دولار

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع شحنات الخام ومنتجات مثل الديزل التي تم تصديرها من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 1991.