أسعار النفط تواصل قفزاتها.. و"برنت" فوق الـ١٠١ دولار

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، متجهةً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم من بيانات الصادرات الأمريكية.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع شحنات الخام ومنتجات مثل الديزل التي تم تصديرها من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 1991.
وارتفعت معنويات المستثمرين بدعم من إعلان الصين خطة بقيمة 44 مليار دولار لدعم الاقتصاد، في ظل أزمة قطاع العقارات والقيود الصارمة لمواجهة "كوفيد-19".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.74% أو 75 سنتًا إلى 101.97 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.52% أو 49 سنتًا عند 95.38 دولار للبرميل.