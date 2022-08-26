"سابك" المشترك في كوريا الجنوبية يخطط لزيادة إنتاج المنتجات الكيماوية عالية القيمة

وقال نائب الرئيس للبولي إيثيلين والمبيعات في (سابك)، رئيس مجلس إدارة (سابك إس كيه نكسلين) سامي العصيمي: الشركة رصدت في العديد من أسواق التقنيات الجديدة اتجاهًا قويًا نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، لا سيما مواد البولي إيثيلين ميتالوسين.