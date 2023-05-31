تراجع طفيف لأسعار النفط.. و"برنت" عند 73.35 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات الأربعاء وسط علاماتٍ على ضعف الطلب، ومخاوف بشأن الإمدادات مع ترقب اجتماع "أوبك+" الذي سيُعقد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم مزيداً من الضعف لنشاط التصنيع في الصين خلال مايو، مما عزّز المخاوف بشأن توقعات الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.26% أو 19 سنتاً عند 73.35 دولار للبرميل، في الساعة 08:01 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وتعد منخفضة خلال مايو حتى الآن بما يزيد على 7%.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.32% أو 22 سنتاً إلى 69.24 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من 4% أمس، متجهة نحو تسجيل خسارة شهرية بأكثر من 9%.