تراجع طفيف لأسعار النفط.. و"برنت" عند 73.35 دولار للبرميل

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.32% أو 22 سنتاً إلى 69.24 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من 4% أمس، متجهة نحو تسجيل خسارة شهرية بأكثر من 9%.