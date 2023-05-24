تحرك ضيق.. الذهب يتراجع 0.1% في المعاملات الفورية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبحث عن مؤشرات بشأن ما قد تشهده الفترة القادمة.