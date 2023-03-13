خلال فبراير.. الموانئ تحقق ارتفاعًا 7.76% في أعداد الحاويات القياسية

وبلغت أحجام البضائع السائبة الصلبة 3,879,366 طنًا بزيادة 2,90% عن شهر فبراير لعام 2022 الذي سجل 3,770,196 طنًا، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 13.16% لتصل إلى 11,772,089 طنًا، مقارنة بـ 13,556,831 طنًا في عام 2022، وسجلت البضائع العامة زيادة نسبتها 77.20% لتصل إلى 639,843 طنًا مقارنة بـ 361,086 طنًا في الفترة المماثلة من عام 2022م.