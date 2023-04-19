الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2016.20 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.16 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1075.58 دولار، فيما صعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1624.72 دولار.