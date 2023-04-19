الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.