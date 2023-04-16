بالأرقام.. قراءة لمؤشرات صادرات وواردات المملكة والفائض في 30 يوماً

ووفق "العربية"، سجّلت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 16.4% عن شهر فبراير 2022، إلى 20.9 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال، باستثناء إعادة التصدير انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.3%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49.4%.