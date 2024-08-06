بنسبة 0.1 %.. ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %؛ إلى 27.23 دولار للأوقية. من ناحية أخرى، زاد البلاتين بنسبة 1.2 %؛ إلى 917.30 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 %؛ إلى 857.25 دولار بعد أن سجّل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 يوم الإثنين.