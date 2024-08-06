بنسبة 0.1 %.. ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عزّزت التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة في وقتٍ لاحقٍ من العام.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.1 %؛ ليصل إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:54 بتوقيت جرينتش.
كان المعدن الأصفر قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، نتيجة موجة بيع عالمية ناتجة عن مخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %؛ لتصل إلى 2449.50 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %؛ إلى 27.23 دولار للأوقية. من ناحية أخرى، زاد البلاتين بنسبة 1.2 %؛ إلى 917.30 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 %؛ إلى 857.25 دولار بعد أن سجّل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 يوم الإثنين.