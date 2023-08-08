مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11244.27 نقطة

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، و الصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.94% .