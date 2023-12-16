"7 أيام مع النفط".. الأسعار تسجّل ارتفاعًا والإشارات متباينة عن حجم الطلب

وتعثّرت السوق في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسحٌ لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حدوثَ تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشرًا على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.