الذهب يعزز مكاسبه في السوق الفورية 0.4 في المائة

ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأمريكي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات الكافية لخفض التضخم إلى اثنين في المائة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.