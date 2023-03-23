الذهب يعزز مكاسبه في السوق الفورية 0.4 في المائة

عززت أسعار الذهب مكاسبها اليوم بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1976.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (09:10) بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 في المائة إلى 1979.20 دولاراً.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة ما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.
ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأمريكي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات الكافية لخفض التضخم إلى اثنين في المائة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.
ووفقاً لرويترز سجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى في عام متجاوزاً 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 في المائة إلى 22.85 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 في المائة إلى 988.23 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1464.01 دولاراً.