عند 11768.71 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الموارد، و ساسكو، وعلم، والأهلي، ومرنة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخزف السعودي، وبدجت السعودية، والحمادي، والمنجم، و مرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.88% و 5.08% .