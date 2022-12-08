الذهب يهبط في المعاملات الفورية إلى 1795.10 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعافي الدولار قليلًا؛ بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأربعاء مدعومًا بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2%؛ مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 المقرر عقده في 13 و14 ديسمبر. كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره في 13 ديسمبر.
وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد: "إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات؛ فإن السوق سيشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع".
وأضاف: "قد يتراجع الدولار، وهذا سيعزز الذهب قليلًا".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.6% إلى 22.60 دولارًا، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1000.67 دولار؛ في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولارًا.