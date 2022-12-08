الذهب يهبط في المعاملات الفورية إلى 1795.10 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأربعاء مدعومًا بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولارًا.