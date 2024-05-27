ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين آفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قُبيل صدور بياناتٍ اقتصادية مهمة في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 %؛ لتصل إلى 2342.73 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %؛ لتصل إلى 2343.60 دولار. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 %؛ لتصل إلى 30.83 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 1.4 %؛ ليبلغ 976.72 دولار للأوقية.