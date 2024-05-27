ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين آفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قُبيل صدور بياناتٍ اقتصادية مهمة في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.