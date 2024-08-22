"هيئة الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.4%، باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة؛ وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024.