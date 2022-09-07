مخاوف تباطؤ الطلب تهبط بأسعار النفط.. و"برنت" قرب الـ 91 دولاراً

على جانب آخر، انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1984، وفقاً لبيانات من وزارة الطاقة.