مخاوف تباطؤ الطلب تهبط بأسعار النفط.. و"برنت" قرب الـ 91 دولاراً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء مع تجدد المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الخام وسط تزايد القيود المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الصين، بينما تتابع الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية.
وأبقت سياسة الصين الصارمة "صفر كوفيد" مدناً مثل تشنغدو - التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون شخص - قيد الإغلاق، مما حد من حركة الناس والطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.
على جانب آخر، انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1984، وفقاً لبيانات من وزارة الطاقة.
وأظهر استطلاع أولي أجرته وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.
ومن المقرر صدور تقارير المخزونات الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس على التوالي، بعد يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الإثنين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.71% أو بنحو 1.54 دولار إلى 91.24 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.67% أو 1.45 دولار إلى 85.45 دولار للبرميل.