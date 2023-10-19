النفط يتراجع وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتًا إلى 90.76 دولارًا للبرميل؛ فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدًا الجمعة 57 سنتًا إلى 87.75 دولارًا للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا تسليم ديسمبر؛ فتراجعت بحلول الساعة 00:47 بتوقيت جرينتش 51 سنتًا إلى 86.76 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".