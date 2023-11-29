"التجارة" تكشف عن تنامي السجلات التجارية "52%" وصولًا إلى "55" ألف سجل

وتطرّق إلى دور منظومة التجارة في تطوير التشريعات، وإعداد وصدور أكثر من "70" تشريعًا، ودور نظام الشركات الجديد في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في ظلّ الممكّنات والسهولة لتأسيس الكيانات التجارية، مضيفًا: أن هناك "4" أنظمة جديدة يترقّب صدورها لتعزيز الثقة بالبيئة التجارية؛ هي: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية.