مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11080 نقطة

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبدر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.