الذهب يحافظ على بريقه.. استقر عند 1947.45 دولارًا للأونصة

حوّمت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الخميس إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 03.18 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 1959.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.86 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 881.24 دولارًا، كما هبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1125.35 دولارًا.