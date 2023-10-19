الذهب يحافظ على بريقه.. استقر عند 1947.45 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 03.18 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 1959.70 دولارًا.