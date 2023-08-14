أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى في 5 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 5 أسابيع، بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.