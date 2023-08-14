أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى في 5 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 5 أسابيع، بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1912.29 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.59 دولارًا للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ 6 يوليو، وهبط البلاتين 0.5% إلى 908.02 دولار؛ فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولارًا.