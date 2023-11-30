مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11177 نقطة

وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.