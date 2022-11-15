رقم قياسي.. "ميناء جدة الإسلامي" يحقق 16.54% زيادة في حاويات المناولة خلال أكتوبر

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" قد وقعت مع شركائها الإستراتيجيين عدداً من الاتفاقيات بهدف رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة، سعياً منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.