تراجع لـ"الدولار".. "الإسترليني" عند أعلى مستوى له منذ 15 شهرًا

سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في شهرين الثلاثاء، بعدما أشار مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها؛ في حين ارتفع الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرًا بعد نمو أكبر من المتوقع في الأجور ببريطانيا.