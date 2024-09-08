"الصندوق العقاري": تمكين 813 ألف مستفيد من تملك السكن حتى أغسطس الماضي

وبيّن أن صندوق التنمية العقارية حقق إسهامات محورية في دعم وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم، ويعمل باستمرار على رفع كفاءة برامج الدعم السكني؛ بهدف استدامتها، بالإضافة إلى معالجة التحديات التمويلية، مؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية لمعالجة تلك التحديات التمويلية والارتفاع القياسي لأسعار الفائدة في سوق التمويل العقاري، مفيدًا بأن الصندوق تعامل مع هذه التحديات بإتاحة حلول تمويلية تنافسية منها أقل هامش ربح تمويلي، كما أتاح مؤخرًا الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار والبناء على المستفيدين خلال أول 36 شهرًا من توقيع العقد التمويلي، موضحًا أن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% مكّن نحو 18.500 مستفيد من التملك خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.