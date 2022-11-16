تعاملات الأربعاء.. برنت ينخفض عند 93.26 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، وهو ما طغى على المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.
وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة، إلى 93.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 في المائة، إلى 86.23 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند التسوية، أمس الثلاثاء، بعد تعليق إمدادات النفط -مؤقتاً- لأجزاءٍ من شرق أوروبا ووسطها عبر جزءٍ من خط أنابيب دروجبا، وفقاً لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.
وتزامن الاضطراب مع انفجارٍ في قرية بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصَيْن، وأثار احتمال امتداد نطاق الصراع الروسي - الأوكراني.
وفي الصين، تؤثر زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في المعنويات على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.
وأدّى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.
وفي وقتٍ سابق، خفّضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما قدّم بعض الدعم لأسعار النفط.
وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
ومن المقرر صدور بيانات المخزون الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين بصورة أقل من المتوقع في أكتوبر، في إشارة إلى أن التضخم بدأ بالانحسار، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.