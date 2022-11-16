تعاملات الأربعاء.. برنت ينخفض عند 93.26 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، وهو ما طغى على المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.