الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2010.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولارًا، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2012.40 دولارًا.