تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 87.02 دولارًا للبرميل

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض، وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين. وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 87.02 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو 0.2% إلى 80.71 دولارًا للأوقية.
وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان الأربعاء، تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في قوانغتشو الواقعة في جنوب البلاد والشرطة، وسط سلسلة احتجاجات على أشد قيود لمكافحة كوفيد-19 في العالم.
لكن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين كشَف أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر؛ مما يثير مخاوف بشأن العام المقبل. ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدودًا بحسب "رويترز".