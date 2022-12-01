تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 87.02 دولارًا للبرميل

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض، وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين. وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 87.02 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو 0.2% إلى 80.71 دولارًا للأوقية.