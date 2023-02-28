الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1818.89 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع مكاسب الدولار الأمريكي، ومع ذلك بقي المعدن النفيس بالقرب من أدنى مستوى خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1818.89 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1825.70 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمائة بعد أن وصل إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.
وسجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من سبعة بالمائة بعد بيانات أمريكية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 20.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 3.7 بالمائة إلى 942.81 دولار، وزاد البلاديوم 3.7 بالمائة إلى 1455.76 دولار.