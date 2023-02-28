الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1818.89 دولار للأونصة

وسجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من سبعة بالمائة بعد بيانات أمريكية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.