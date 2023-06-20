وزارة الاستثمار توقّع 3 مذكّرات تفاهم مع بنوك سعودية

وقّعت وزارة الاستثمار 3 مذكرات تفاهم مع البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي وتسهيل الاستثمار؛ لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، وتقديم خدمات بنكية مميزة، والعديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.