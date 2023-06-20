وزارة الاستثمار توقّع 3 مذكّرات تفاهم مع بنوك سعودية

وقّعت وزارة الاستثمار 3 مذكرات تفاهم مع البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي وتسهيل الاستثمار؛ لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، وتقديم خدمات بنكية مميزة، والعديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ويأتي توقيع وزارة الاستثمار لمذكرات التفاهم مع عدة بنوك سعودية، ضمن سعي والتزام الوزارة بتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع المصرفي بالمملكة، ومساعدة المستثمرين على توسيع استثماراتهم، وتقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين والشركات؛ بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع اقتصاد المملكة.