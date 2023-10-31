النفط يرتفع.. و"برنت" عند 87.81 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.
وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41 بالمئة، إلى 87.81 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير الأكثر تداولاً 29 سنتاً، أو 0.34 بالمئة، إلى 86.64 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً، أو 0.41 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل.