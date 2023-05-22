سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11329 نقطة

وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، والدوائية، وأيان، ومهارة، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار المعدات، وعلم، ودلة الصحية، وعطاء، والدريس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.09%.