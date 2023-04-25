ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1996.99 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة مسجلة 2005.50 دولار.. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 25.22 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1536.56 دولار.