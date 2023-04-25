ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1996.99 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة مسجلة 2005.50 دولار.. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.