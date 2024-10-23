"الصندوق العقاري" يوقع 3 اتفاقيات لتفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"

ولفت إلى أن الحل التمويلي يُمكن المستفيد من خيار التملك بقسط يساوي قيمة الدعم، وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.