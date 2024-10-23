"الصندوق العقاري" يوقع 3 اتفاقيات لتفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم (3) اتفاقيات لتفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" بالإضافة إلى باقة دعم الدفعة المقدمة مع مصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي.
وتهدف الاتفاقيات إلى إتاحة الحل التمويلي لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ بهدف تخفيف التكاليف التمويلية الأخرى على المستفيدين خلال مراحل بناء منازلهم.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يقدم ميزة تنافسية للمستفيدين بقسط يساوي قيمة الدعم، وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة خلال فترة مراحل البناء وحتى جاهزيته للسكن.
وأكد الصندوق حرصه على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها . لتسهيل رحلة تملكهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية للسكن الملائم.
وأشار إلى تفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" وباقة دعم الدفعة المقدمة مع مصرف الراجحي وبنك الرياض لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، فيما يقدم الحل التمويلي بالشراكة مع مصرف الإنماء لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
ولفت إلى أن الحل التمويلي يُمكن المستفيد من خيار التملك بقسط يساوي قيمة الدعم، وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.