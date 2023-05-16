مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11206 نقاط

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والسعودية الألمانية الصحية، والدوائية، وملاذ للتأمين، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ورعاية، وأنعام القابضة، وكابلات الرياض، وطباعة وتغليف، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.11%.