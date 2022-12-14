ارتفاع عدد المَحافظ المدارة إلى 20.625 محفظة في الربع الثالث لـ2022م

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 22% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 890 صندوقًا استثماريًا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، هو الأعلى تاريخيًا، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقًا، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقًا مقارنة مع 254 و473 صندوقًا على التوالي في الربع الثالث من العام 2021.