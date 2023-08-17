مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 11451 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، وصناعة الورق، وأنابيب السعودية، والمواساة، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أمريكانا، وثمار، وسيكو السعودية ريت، ومشاركة ريت، والغاز الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.25% و4.59%.