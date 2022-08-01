أسعار النفط تواصل منحى التراجع.. والعين على "اجتماع الزيادة"

هبطت أسعار النفط، نحو أربعة بالمائة، يوم الاثنين، متأثرة ببيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، تراجعت أسعار النفط بينما يستعد المستثمرون لاجتماع "أوبك" وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات، هذا الأسبوع.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمائة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة بـ 4.73 دولار، أو 4.8 بالمائة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا عند 92.42 دولار.
ووجدت المصانع في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا صعوبة في اكتساب قوة دافعة في يوليو، بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي وقيود صارمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 أبطأت الإنتاج في الصين، حسبما أظهرت تقارير نشرت الاثنين من المرجح أن تزيد المخاوف من انزلاق اقتصادات كبرى إلى الركود.
وأنهى برنت والخام الأمريكي يوليو على وقع ثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الأولى منذ 2020، إذ فاقم تضخم متزايد وارتفاع أسعار الفائدة المخاوف من ركود يؤدي لتآكل الطلب على الوقود.
وخفض محللون شملهم استطلاع أجرته "رويترز" توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت لعام 2022 إلى 105.75 دولار، وهي أول مراجعة نزولية منذ إبريل. وهبطت تقديراتهم لأسعار الخام الأمريكي إلى 101.28 دولار.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معًا ما يعرف بتحالف "أوبك+"، يوم الأربعاء، لتقرير مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.
وقال اثنان من ثمانية مصادر في "أوبك+" شملهم مسح أجرته رويترز إن زيادة إنتاجية متواضعة لشهر سبتمبر سيجري مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس.