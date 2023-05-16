"موانئ": ارتفاع بـ13.34% في الحاويات القياسية و19.73% للمسافنة خلال أبريل 2023م

كما سجلت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل لعام 2023، انخفاضًا نسبته 6.63% في إجمالي الطنيات المناولة؛ حيث بلغت 24,965,999 طنًّا من البضائع مقارنة بـ26,737,416 طنًّا في الفترة المقابلة من عام 2022؛ حيث بلغت أحجام البضائع العامة 543,496 طنًّا، والبضائع السائلة الصلبة 4,135,552 طنًّا، والبضائع السائلة السائبة 13,026,227 طنًّا.