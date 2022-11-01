"الخريف": رغبة جادة من المستثمرين ورجال الأعمال بأستراليا لمعرفة الفرص المتوفرة بالمملكة

وقال الوزير مغردًا عبر حسابه في تويتر اليوم: التقيت خلال زيارتي الرسمية إلى أستراليا بعدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة جادة في معرفة الفرص التي توفرها المملكة في العديد من القطاعات، بما فيها الصناعة والتعدين، كما سعدتُ بلقاء مسؤولي السفارة السعودية في مدينة سيدني، وأشكرهم على الدعم الذي قدموه لوفد المملكة خلال هذه الزيارة.