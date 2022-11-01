"الخريف": رغبة جادة من المستثمرين ورجال الأعمال بأستراليا لمعرفة الفرص المتوفرة بالمملكة

الْتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى أستراليا، عددًا من المستثمرين الذين أبدوا رغبة جادة في معرفة الفرص التي توفرها المملكة في العديد من القطاعات، بما فيها الصناعة والتعدين.
وقال الوزير مغردًا عبر حسابه في تويتر اليوم: التقيت خلال زيارتي الرسمية إلى أستراليا بعدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة جادة في معرفة الفرص التي توفرها المملكة في العديد من القطاعات، بما فيها الصناعة والتعدين، كما سعدتُ بلقاء مسؤولي السفارة السعودية في مدينة سيدني، وأشكرهم على الدعم الذي قدموه لوفد المملكة خلال هذه الزيارة.
وكان الخريف قد عقد، لقاءً مع مسؤولي الشركات الأسترالية في مدينة سيدني، تحت مظلة (Trademark Group of Companies) ضمن أعمال جولته الرسمية في أستراليا، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.
وأكد "الخريف" خلال الجلسة الحوارية، على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعرض أبرز مقومات البنية التحتية التي تمتلكها المملكة والممكنات التي تتمتع بها وفي مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز، والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية التي تقود تطور القطاع الصناعي والتعديني.
وبيّن أن المملكة تهدف من خلال الزيارة الرسمية لدولة أستراليا، إلى تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على قطاعي الصناعة والتعدين عبر الاستفادة من الخبرات الأسترالية الكبيرة في القطاع.