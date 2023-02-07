لليوم الثاني على التوالي برنت يواصل ارتفاعه متجاوزًا 82 دولارًا للبرميل

تُواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، ومخاوف تتعلق بنقص المعروض بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية بعد الزلزال في تركيا.