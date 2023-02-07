لليوم الثاني على التوالي برنت يواصل ارتفاعه متجاوزًا 82 دولارًا للبرميل

تُواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، ومخاوف تتعلق بنقص المعروض بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية بعد الزلزال في تركيا.
وذكر "فاتح بيرول" مدير وكالة الطاقة الدولية الأحد الماضي، أن الوكالة تتوقع أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط إلى محطة تصدير "جيهان" بعد الزلزال القوي، ومن ناحية أخرى انخفض الإنتاج في الحقل النرويجي "يوهان سفيردروب" بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 1.46% أو 1.18 دولار إلى 82.17 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.54% أو 1.14 دولار عن 75.25 دولارًا للبرميل.