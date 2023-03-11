بين بيانات أمريكية وأحاديث عن الشحن الروسي.. النفط يلامس 83 دولارًا

ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يجد مبررًا كبيرًا لرفع أسعار الفائدة بالوتيرة أو المقدار الكبير الذي توقّعه البعض، بعدما أنعش تقرير حكومي، الجمعة، الآمالَ في انحسار التضخُّم، وسط بوادر على عودة سوق العمل التي تعثَّرت بسبب الجائحة إلى طبيعتها.