خدمة وتحقيق إيرادات.. "منشآت" تصدر تقريراً متخصصاً عن ريادة الأعمال الاجتماعية

واستعرض التقرير الخطوات اللازمة والمتطلبات الأساسية لرائد الأعمال الراغب في تأسيس منشأة اجتماعية، بدءاً من الفكرة وإطلاق المنتج التجريبي وحتى التوسع، كما تضمن التقرير حوارات مع خبراء في مجال الاستدامة، إضافة إلى قصص نجاح لرواد أعمال من أصحاب المنشآت الاجتماعية، متضمناً حواراً مع مؤسس أحد المشاريع المتخصصة في الزراعة ورقمنة التشجير، إضافة إلى مؤسس مشروع لتوفير القرآن الكريم للمكفوفين من جميع أنحاء العالم.