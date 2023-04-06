تجسّد التوجه الإستراتيجي: أرامكو السعودية.. مبادرات مجتمعية وبرامج ملهمة في العطاء

وأفاد أنه انطلاقًا من مواصلة روح العطاء، وتماشيًا مع جهود المملكة وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - في تنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، أطلقت أرامكو السعودية حملة لجمع التبرعات تتوافق مع قيم الشركة وحرصها على المبادرة، وأن تكون سباقة في تقديم الدعم والمساندة الإنسانية، ونتيجة لذلك قدم أكثر من 23 ألف موظف وموظفة، ما يمثل انعكاسًا لما تتركه مجتمعاتنا في أرامكو السعودية من أثرٍ لا يُمحى، حيث حققت هذه الحملة رقمين قياسيين، هما أعلى مشاركة للموظفين، وأكبر مبلغ تم جمعه على الإطلاق من خلال حملات موظفي الشركة التي ماثلت ما تبرع به موظفوها، وسلمت المبلغ الذي تجاوز 23 مليون ريال لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم المتضررين في سوريا وتركيا ليتمكنوا من النهوض مرة أخرى.