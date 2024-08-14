استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية

استقر الذهب، الأربعاء، إذ عزّزت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفضٍ وشيكٍ لأسعار الفائدة، في حين تحوّل تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقاً بحثاً عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.