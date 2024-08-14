استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية

استقر الذهب، الأربعاء، إذ عزّزت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفضٍ وشيكٍ لأسعار الفائدة، في حين تحوّل تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقاً بحثاً عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.
بحلول الساعة 01:58 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 27.80 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.25 دولار.
وزاد البلاديوم 0.18 بالمئة إلى 940.25 دولار بعد أن سجّل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية.