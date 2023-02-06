للمرة الأولى في 6 أشهر.. المملكة ترفع أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

أفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس للمشترين من آسيا في أول زيادة في 6 أشهر.
وأضافت المصادر، وفق "رويترز"، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس ارتفع بمقدار 20 سنتًا للبرميل عن فبراير، بما يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي.
وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في فبراير للمشترين من آسيا إلى علاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
ويقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يناير.
وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا عند 1.50 دولار للبرميل دون سعر خام برنت لشهر فبراير، بانخفاض 1.40 دولار للبرميل عن سعره في يناير.