للمرة الأولى في 6 أشهر.. المملكة ترفع أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

أفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس للمشترين من آسيا في أول زيادة في 6 أشهر.