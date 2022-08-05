أسعار النفط الخام دون مستوى 95 دولاراً للبرميل

عادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاضٍ استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات الخام.
وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.53% إلى 94.62 دولار للبرميل. ويتم تداول الخام دون مستوى 95 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ 14 يوليو 2022.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 89.19 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات التداولات، وجرى تداول الخام الأمريكي دون مستوى 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 21 فبراير 2022، للمرة الأولى منذ 14 يوليو 2022.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 89.19 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات التداولات، وجرى تداول الخام الأمريكي دون مستوى 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 21 فبراير 2022.