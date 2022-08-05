أسعار النفط الخام دون مستوى 95 دولاراً للبرميل

عادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاضٍ استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات الخام.