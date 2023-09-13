"سيتي سكيب" العالمي يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال وأكثر من 160 ألف زائر

وشهد سيتي سكيب العالمي تكريم الفائزين في روشن هاكاثون، بجوائز تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال، حيث انطلقت المنافسات النهائية أمام لجنة التحكيم المكونة من: مستشار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور عليان الحربي، والرئيس التنفيذي للمعلومات والرقميات في مجموعة روشن جاييش ماجانلال، ورئيس الإستراتيجية والشؤون المؤسسية في مجموعة روشن ياسين قطّان، و المدير العام التنفيذي للتسويق في مجموعة روشن المهندس وسيم الخشان، و شريك في منجم تطوير الأعمال ريان الشريف، و مدير هندسة العملاء في جوجل كلاود خالد العوهلي.