الفريق التفاوضي السعودي يعقد الاجتماع الثاني استعدادًا لمفاوضات اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة

ترأس وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي الاجتماع الثاني للفريق التفاوضي السعودي أمس، بمقر الهيئة بالرياض، بحضور رؤساء الفرق الفنية التفاوضية ومديري الإدارات ومنسقي الفرق الفنية.
واستهدف الاجتماع الاستعداد لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة 12 - 16 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.
واستعرض الفريق خلال اللقاء ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية، كما تضمّن بنود الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والنصوص والأحكام العامة.
يشار إلى أن الفريق التفاوضي السعودي يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية؛ لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية؛ لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.