النفط "يستقر" بعد انحسار "المخاوف".. 87.77 دولار للبرميل

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الإثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، لكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء.